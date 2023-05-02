إسرائيل والاتحاد الأوروبي سيعقدان قمة لبحث 'السلام الإقليمي الشامل'

وقالت الخارجية الإسرائيلية فيإن "المبعوثين الأجانب ناقشا العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل وكذلك القضايا الإقليمية في أول لقاء شخصي بينهما".

التقى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين يوم الثلاثاء مع نظيره الأوروبي جوزيب بوريل في بروكسل، واتفق الجانبان على عقد قمة في وقت لاحق من هذا العام لتعزيز العلاقات الثنائية والتصدي للتحديات العالمية بشكل تعاوني.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها إن "المبعوثين الأجانب ناقشا العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل وكذلك القضايا الإقليمية في أول لقاء شخصي بينهما".

وأشارت الوزارة إلى أن "بوريل أشار إلى أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل قوي للغاية وأن الاتحاد الأوروبي حريص على تعميق هذه العلاقة بشكل أكبر".

وجرت آخر محادثات بين الجانبين في أكتوبر/تشرين الأول 2022 كجزء من مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بعد توقف دام عقدًا منذ أن تخلت إسرائيل عن الاجتماعات بشأن معارضة الاتحاد الأوروبي لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية.

"يعتبر عقد مجلس الشراكة أعلى مستوى مؤسسي للحوار الثنائي أمرًا مهمًا ليس فقط لمواصلة تعزيز العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ولكن أيضًا بسبب أهمية التعاون لمواجهة التحديات العالمية"

وخلال اللقاء، أدان بوريل التطرف والهجمات الصاروخية الأخيرة ضد الإسرائيليين وشدد على التزام الاتحاد الأوروبي بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها - على الرغم من أن أي رد يجب أن يكون "متناسبًا ومتوافقًا مع القانون الدولي".

كما أعرب عن دعمه لتطبيع الدول العربية لعلاقاتها مع إسرائيل