English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • دولي
  • البحرية الأميركية: إيران تحتجز ناقلة نفط ترفع علم بنما في مضيق هرمز

البحرية الأميركية: إيران تحتجز ناقلة نفط ترفع علم بنما في مضيق هرمز

i24NEWS - AFP

دقيقة 1
Iranian troops during a military drill in Makran beach on the Gulf of Oman, near the Hormuz Strait.
Iranian Army office / AFPIranian troops during a military drill in Makran beach on the Gulf of Oman, near the Hormuz Strait.

أعلنت البحرية الأميركية الأربعاء أنّ الحرس الثوري الإيراني احتجز ناقلة نفط ترفع علم بنما في مضيق هرمز، في ثاني سفينة نفطية تحتجزها إيران

أعلنت البحرية الأميركية الأربعاء أنّ الحرس الثوري الإيراني احتجز ناقلة نفط ترفع علم بنما في مضيق هرمز، في ثاني سفينة نفطية تحتجزها إيران في أقلّ من أسبوع.

Video poster

وقال الأسطول الخامس في البحرية الأميركية ومقرّه البحرين، في بيان إنّه "في 3 أيار/مايو نحو الساعة 6,20 صباحًا بالتوقيت المحلّي، احتجز الحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط +نيوفي+ التي ترفع علم بنما أثناء عبورها مضيق هرمز".

تلقت هذه المقالة 0 تعليق