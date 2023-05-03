البحرية الأميركية: إيران تحتجز ناقلة نفط ترفع علم بنما في مضيق هرمز

أعلنت البحرية الأميركية الأربعاء أنّ الحرس الثوري الإيراني احتجز ناقلة نفط ترفع علم بنما في مضيق هرمز، في ثاني سفينة نفطية تحتجزها إيران

أعلنت البحرية الأميركية الأربعاء أنّ الحرس الثوري الإيراني احتجز ناقلة نفط ترفع علم بنما في مضيق هرمز، في ثاني سفينة نفطية تحتجزها إيران في أقلّ من أسبوع.

وقال الأسطول الخامس في البحرية الأميركية ومقرّه البحرين، في بيان إنّه "في 3 أيار/مايو نحو الساعة 6,20 صباحًا بالتوقيت المحلّي، احتجز الحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط +نيوفي+ التي ترفع علم بنما أثناء عبورها مضيق هرمز".