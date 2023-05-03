انتقادات واسعة تطال منظمة العفو الدولية بعد الصور التي أنشأتها بواسطة الذكاء الاصطناعي

إلى جانب تقرير عن وحشية الشرطة الكولومبية في عام 2021، استخدمت منظمة حقوق الإنسان الصور التي تم إنشاؤها بواسطة برامج الذكاء الاصطناعي.

وقعت منظمة العفو الدولية في خضم جدل حول الذكاء الاصطناعي (AI)، بعد أن نشروا صورة مزيفة لاحتجاج.

إلى جانب تقرير عن وحشية الشرطة الكولومبية في عام 2021، استخدمت منظمة حقوق الإنسان الصور التي تم إنشاؤها بواسطة برامج الذكاء الاصطناعي. لكن العلماء والمصورين الصحفيين انتقدوا استخدامه، زاعمين أنه يمكن أن يغذي نظريات المؤامرة.

وقال قال خوانشو توريس، المصور الصحفي المقيم في بوغوتا، لصحيفة الغارديان، "نحن نعيش في عصر شديد الاستقطاب ومليء بالأخبار الكاذبة، الأمر الذي يجعل الناس يشككون في مصداقية وسائل الإعلام. وكما نعلم، فإن الذكاء الاصطناعي يكذب. ما نوع المصداقية التي تتمتع بها عندما تبدأ في نشر الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي؟ "

من جانبه أكد، إيريكا جيفارا روساس ، مدير الأمريكتين في منظمة العفو، "لقد أزلنا الصور من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي ، لأننا لا نريد أن يؤدي النقد لاستخدام الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي إلى تشتيت الانتباه عن الرسالة الأساسية لدعم الضحايا ودعواتهم لتحقيق العدالة في كولومبيا"

لم يتجاهلوا تمامًا مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي ، وقالوا "إننا نأخذ النقد على محمل الجد ونريد مواصلة المشاركة لضمان فهمنا للآثار المترتبة عليه بشكل أفضل ودورنا في معالجة المعضلات الأخلاقية التي يفرضها استخدام هذه التكنولوجيا . "

دعا مجموعة من الخبراء ، بما في ذلك Elon Musk ، إلى التوقف مؤقتًا في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تصبح قوية جدًا بحيث تشكل مخاطر على المجتمع والإنسانية.

جاءت الرسالة في الوقت الذي انضمت فيه قوة شرطة الاتحاد الأوروبي ، يوروبول ، إلى مجموعة متزايدة من المخاوف الأخلاقية والقانونية بشأن الذكاء الاصطناعي المتقدم ، محذرة من احتمال إساءة استخدام النظام في التضليل والجرائم الإلكترونية.