جلعاد إردان يشارك سفراء الأمم المتحدة تقنيات إسرائيلية مبتكرة لطائرات بدون طيار

"إسرائيل هي مركز ابتكار هدفه المساهمة في حل مشاكل العالم" قال السفير اردان للسفراء خلال عرض تقديمي.

استعرض سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان يوم الأربعاء، تقنيات الطائرات بدون طيار الجديدة، أمام سفراء من جميع أنحاء العالم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. يقام هذا الحدث في إطار منتدى العلوم والتكنولوجيا والابتكار التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.

قدمت الشركات الإسرائيلية المتخصصة في الطائرات بدون طيار "سماء الغد" كمجال جوي بشبكة واسعة من الطائرات بدون طيارة. كما ستستمع لجنة من الخبراء والمديرين التنفيذيين إلى الأسئلة في مختلف العروض التقديمية. من بين التقنيات التي تم عرضها طائرات بدون طيار قادرة على توصيل الطلبيات إلى المنازل.

في الوقت الذي ترسل فيه إيران طائرات بدون طيار لقتل مدنيين أبرياء في أوكرانيا، تروج دولة إسرائيل لاستخدام الطائرات بدون طيار للأغراض العامة، "قال جلعاد إردان وتابع "إسرائيل هي قوة في التكنولوجيا والابتكار ونحن سعداء بمشاركتنا المعرفة مع العالم".

عرض يوم الأربعاء هو تعاون بين مختلف الكيانات الحكومية، بما في ذلك بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة، والمبادرة الوطنية للطائرات بدون طيار، وهيئة الابتكار، وطرق أيالون السريعة، وهيئة الطيران المدني. إردان، الذي تولى منصبه الأخير كسفير في عام 2020، يروج للابتكار الإسرائيلي أمام نظرائه في الأمم المتحدة في محاولة لبناء الجسور بين الدول.

"أدعوكم كممثلين لدولكم، تقومون بالتصويت أحيانًا على عزل إسرائيل، أن تتذكّروا هذا الحدث" قال للسفراء العام الماضي خلال عرض تقديمي حول الابتكارات الإسرائيلية في قطاع تكنولوجيا الغذاء. "إسرائيل هي مركز ابتكار هدفه المساهمة في حل مشاكل العالم".