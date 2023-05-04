وزير الأمن الإسرائيلي يكشف أن إيران أحرزت تقدما كبيرا نحو خمس قنابل نووية

وفيما وصف في حينه بأنها زيارة جاءت على خلفية التطورات المقلقة في إيران"، وصل رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، الجنرال مارك ميلي، إلى إسرائيل

كشف وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، عن إحراز تقدم كبير في البرنامج النووي الإيراني، خلال زيارة رسمية لليونان. استضافه نظيره اليوناني نيكولاوس باناجيوتوبولوس في وزارة الدفاع اليونانية.

صرّح غالانت لمضيفه: "لا تخطئوا- إيران لن تكتفي بقنبلة نووية واحدة"، "حتى الآن، حصلت إيران على مواد مخصبة بنسبة 20٪ و 60٪ لخمس قنابل نووية."

وشدد غالانت على القوة المذهلة للعلاقات الثنائية بين إسرائيل واليونان. إلى جانب تهديد العدوان الإيراني الإقليمي، والتقدم في برنامجها النووي، تطرق إلى الأحداث الأمنية الأخيرة في إسرائيل.

قال غالانت: "حظي التعاون بين إسرائيل واليونان باهتمام الرأي العام الشهر الماضي، مع اعتقال إرهابيين أرسلهما الحرس الثوري الإيراني لمهاجمة أهداف إسرائيلية في اليونان"، "لم يكن هذا هو الهجوم الوحيد الذي تم منعه. في الواقع، شنت إيران حملة إرهاب عالمية، تحت القيادة المباشرة لزعيمها".

وتطرق وزير الأمن الإسرائيلي إلى الموجة الأخيرة من إطلاق الصواريخ من غزة، والتجذر الإيراني في سوريا. واختتم محذرا: "التقدم الإيراني، والتخصيب بنسبة 90٪، قد يمثل خطأ فادحا من جانب إيران، وقد يشعل المنطقة".

قاد المسؤولون الإسرائيليون جملة مهام سياسية وعسكرية ودبلوماسية للتحذير من التهديد الإيراني على مدار السنوات الماضية. والتقى وزير الخارجية إيلي كوهين مع نظيره الأوروبي جوزيب بوريل في بروكسل يوم الثلاثاء، حيث اتفق الجانبان على عقد قمة في وقت لاحق من هذا العام لتعزيز العلاقات الثنائية والتصدي للتحديات العالمية بشكل تعاوني.