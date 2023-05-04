لمنظومة ستيجعل من السهل التعرف على الأشياء، بما في ذلك الصواري ، ويحسب أين ستنتهي. كما وس تحذر السكان في المناطق التي على وشك القصف

قال سفير أوكرانيا في إسرائيل يفجن كورنيشوك إن النظام الإسرائيلي الذي يحذر من الصواريخ، والذي يمكن أن يمنح سكان أوكرانيا مزيدًا من الوقت للاحتماء في حالة وقوع هجوم روسي، يتم اختباره حاليًا في كييف ويمكن أن يبدأ العمل في غضون شهرين.

وقال كورنيشوك أن "النظام يسمح بتحديد الأجسام المختلفة، ومنها الصواريخ الباليستية ويجري حسابات لمعرفة وجهتها، وهذا يسمح لنا بشكل أساسي بإغلاق أجزاء معينة من البلاد بدلاً من البلد بأكمله»، موضحاً أن النظام عند اكتماله سيحذّر سكان المناطق التي على وشك التعرّض للقصف بالصواريخ أو الطائرات المسيّرة، إما عن طريق إطلاق صفارات الإنذار أو بإرسال تحذير على الهواتف المحمولة.

وتحاول الحكومة الإسرائيلية الحفاظ على علاقات جيدة مع موسكو، لم تعلن تفاصيل عن نظام رصد الصواريخ الذي تطوّره لمصلحة أوكرانيا.

.وتحاول إسرائيل الحفاظ على علاقاتها مع روسيا، الموجودة في سوريا المجاورة، حيث تشنّ ضرباتها على مواقع مرتبطة بإيران. ويُشار إلى أن العلاقات بين اسرائيل وروسيا توتّرت في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.