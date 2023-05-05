وزير الخارجية الأردني: سوريا ستعود قريباً إلى جامعة الدول العربية

"ستكون هذه خطوة مهمة من الناحية الرمزية، لكنها لن تكون سوى البداية المتواضعة لعملية طويلة وصعبة، بالنظر إلى تعقد الأزمة التي استمرت 12 عامًا في البلاد"

قال وزير الخارجية الأردني ، أيمن الصفدي، إن سوريا ستعود قريباً إلى جامعة الدول العربية ، بعد تعليقها عنها عام 2011 إثر الحرب الأهلية التي اندلعت في البلاد.

وبحسب قوله، هناك عدد كاف من الأصوات في الجامعة المكونة من 22 عضوا لصالح عودة سوريا إليها. وأضاف الوزير الأردني "ستكون هذه خطوة مهمة من الناحية الرمزية، لكنها لن تكون سوى البداية المتواضعة لعملية طويلة وصعبة، بالنظر إلى تعقد الأزمة التي استمرت 12 عامًا في البلاد".

وصرح متحدث باسم جامعة الدول العربية الخميس، بأن الوزراء العرب سيجتمعون في القاهرة يوم الأحد لبحث الوضع في سوريا، وسط مسعى إقليمي لتطبيع العلاقات مع الأسد.

واستأنفت العديد من الدول العربية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية ومصر، في الآونة الأخيرة التواصل مع سوريا من خلال زيارات واجتماعات رفيعة المستوى، على الرغم من أن بعضها، بما في ذلك قطر، لا يزال يعارض التطبيع الكامل دون حل سياسي للصراع السوري.

والتقى وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في اجتماع عقد في عمان الإثنين للمرة الأولى بوزراء عرب، في إطار مبادرة أردنية لحث دمشق على التفاوض بشأن خطة سلام.

وتصوغ المبادرة خارطة طريق لإنهاء الصراع، تشمل معالجة قضايا اللاجئين والمعتقلين المفقودين، وتهريب المخدرات، والجماعات الإيرانية المسلحة في سوريا.

وقال الصفدي إن استعداد سوريا لإحراز تقدم حقيقي في حل الصراع سيساعدها في الفوز بالدعم العربي الحاسم للضغط من أجل إنهاء العقوبات الغربية في نهاية المطاف، والتي تشكل عقبة رئيسية أمام بدء جهود إعادة إعمار كبيرة.