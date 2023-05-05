لجنة الأمم المتحدة لحقوق الفلسطينيين تنتخب ممثلا جديدا لها

أحمد فيصل محمد: "لقد عانى الشعب الفلسطيني من اليأس والعذاب لفترة طويلة جدًا"

انتخبت اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف يوم الأربعاء بالإجماع أحمد فيصل محمد ، الممثل الدائم لماليزيا لدى الأمم المتحدة ، نائبا لرئيسها ومقررا لها ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية.

أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة CEIRPP في عام 1975 للتوصية ببرنامج لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه في تقرير المصير دون تدخل خارجي ، واستقلال وسيادة وطنية ، والعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي نزحوا منها.

وقال محمد إن الشعب الفلسطيني تعرض لليأس والعذاب لفترة طويلة جدًا. وقال إن ماليزيا لا تزال مقتنعة بأن حل الدولتين المعترف به دوليًا ، وعاصمتها القدس الشرقية وعلى أساس حدود ما قبل عام 1967 ، يمكن تحقيقه إذا بذل المجتمع الدولي ، وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، كل الجهود لتأمين تنفيذه الكامل.

وفي سياق دعمه لقضية الشعب الفلسطيني ، قال محمد: "يمكنكم الاعتماد على التزام ماليزيا ودعمها لعمل هذه اللجنة وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والاستقلال الوطني والسيادة".