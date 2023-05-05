"إنه بأمل كبير أعلن أن وباء كورونا لم يعد حالة طوارئ صحية تثير قلقًا دوليًا"، مضيفًا أن الوباء تسبب في وفاة "ما لا يقل عن 20 مليونًا"

أعلنت منظمة الصحة العالمية، رفع حالة التأهب القصوى بشأن وباء كورونا، ايوم الجمعة، قائلة إنه أصبح الآن تحت السيطرة بما فيه الكفاية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، تيدروس أدهانوم غيبريسوس ، "إنه بأمل كبير أعلن أن وباء كورونا لم يعد حالة طوارئ صحية تثير قلقًا دوليًا"، مضيفًا أن الوباء تسبب في وفاة "ما لا يقل عن 20 مليونًا"، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف.

وكانت المنظمة، قد ذكرت، الاربعاء المنصرم، أنه "في حين أن عدد الحالات والوفيات المبلغ عنها كل أسبوع في أدنى مستوياته منذ بداية الجائحة لا يزال ملايين الأشخاص يصابون بكوفيد وتتكرر العدوى (...) ويتوفى آلاف الأشخاص أسبوعيا".

في الاستراتيجية الجديدة لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة وباء كورونا للفترة من 2023 إلى 2025 التي كشف عنها الأربعاء، أكد تيدروس أن العالم يمر حاليا بلحظة "أمل وعدم يقين" في مواجهة تطور الجائحة.

واضاف أن الاستراتيجية الجديدة "تحافظ على هذين الهدفين وتضيف هدفا ثالثا: دعم البلدان التي تنتقل من الاستجابة لوضع طارئ إلى إدارة المرض والسيطرة عليه والوقاية منه على المدى الأبعد".

في 30 كانون الثاني/يناير 2020 ، دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر، لكن البلدان لم تتخذ كافة التدابير لمواجهة انتشار الوباء الا عندما اعلن تيدروس كورونا جائحة، لكن الفيروس كان قد تفشى بسرعة وبقوة.