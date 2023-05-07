إسرائيل توفد بن غفير ممثلا إلى الاتحاد الأوروبي على الرغم من الأصوات المعارضة

أوضحت سفارة الاتحاد الأوروبي في إسرائيل مطلب الاتحاد ألا يتم انتداب وزير الأمن القومي ممثلاً للحكومة الإسرائيلية في "يوم أوروبا" الذي سينظم الثلاثاء في تل ابيب

أكد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وصوله للمشاركة في "يوم أوروبا" حيث سيلقي خطابا بصفته ممثلا للحكومة الإسرائيلية. ومن المقرر أن تتطرق كلمة الوزير إلى أهمية الحرب المشتركة على الإرهاب، كما سيهنئ الدول الأوروبية، ويدعو إلى تعزيز التعاون، وسيؤكد على ضرورة توحيد الصفوف حول محاربة الجهاد والإرهابيين، وفق البيان الصادر عن مكتبه.

بن غفير ينوي أيضا دعوة الدول إلى الامتناع عن تمويل أية مشاريع ضد جنود الجيش الإسرائيلي وسكان إسرائيل.

وقال الوزير بن غفير معقبا على النداءات التي استهجنت مشاركته في يوم أوروبا نظرا لمواقفه المتطرفة المعلنة في برنامجه الحزبي وتصريحاته الصحفية على السواء بأنه "حتى لو لم يؤيد ممثلو الاتحاد آراءه كما جاء في إعلانهم، فإنهم يدركون جيداً أن إسرائيل دولة ديمقراطية وفي الديمقراطيات يُسمح بسماع آراء مختلفة.

وكانت سفارة الاتحاد الأوروبي في إسرائيل قد أوضحت في رسالة لوزارة الخارجية الإسرائيلية مطلب الاتحاد ألا يتم انتداب وزير الأمن القومي ممثلاً للحكومة الإسرائيلية في حفل الاستقبال بمناسبة "يوم أوروبا" الذي سينظم بعد غد الثلاثاء في تل ابيب.

لكن الحكومة برئاسة نتنياهو كلفت بن غفير بمنصب ممثل الحكومة في "يوم أوروبا" وتحديدا سكرتارية الحكومة التي تتولى تعيين الوزراء في حفلات الاستقبال بمناسبة الأعياد الوطنية للسفارات الأجنبية. وتمت الإشارة إلى أن التكليفات الوزارية تتم قبل أسابيع من موعد الحدث، وكان هذا هو الحال أيضًا مع بن غفير.