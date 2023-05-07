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اتصالات متقدمة لزيارة رئيسة حكومة إيطاليا الى إسرائيل

i24NEWS

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بنيامين نتنياهو الى جانب جورجيا ميلوني
AP Photo/Andrew Medichiniبنيامين نتنياهو الى جانب جورجيا ميلوني

ويشار الى ان رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو كان زار إيطاليا واجتمع مع ميلوني

قال مسؤولون مطلعون اليوم أن هناك اتصالات متقدمة استعدادا لزيارة رئيسة حكومة ايطاليا جورجيا ميلوني إلى إسرائيل، وصرح المسؤولون بحسب "معاريف" إنه لم يحدد موعد بعد للزيارة، لكن وفقا للتقديرات، ميلوني ستزور إسرائيل الشهر المقبل.  

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ويشار الى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اجتمع مع ميلوني قبل شهرين في إيطاليا وفي نهاية الاجتماع، أصدر الاثنان بيانا مشتركا قالا فيه "نحن نعرف بعضنا منذ فترة طويلة، تبادلنا وجهات النظر حول سلسلة من المواضيع. توجد علاقات جيدة جدا بين بلدينا" وأضافت ميلوني "نرغب برفع مستوى التعاون بين البلدين. الاقتصاد، تكنلوجيا السايبر، الأمن، الثقافة، أزمة المياة كل هذا طرح خلال مباحثاتنا".

وتطرق نتنياهو أيضا الى العلاقات بين البلدين :"علاقات صداقتنا طويلة الأمد وفي ارتفاع، تأثرت جدا من إمكانية اجراء حوار مفتوح ومعمق معك. تحدثنا عن دفع العلاقات بين بلدينا ويوجد لدينا إمكانيات مذهلة للقيام بذلك".

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