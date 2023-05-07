لاجئ سوداني لـi24NEWS: مشاهد الحرب في السودان تعيد للذاكرة أحداث حرب دارفور

وقالت المحكمة ان قرار الموقع سيبقى بيد الحكومة الاسرائيلية التي ستقرر بشأن مصيره

أصواتُ القصفِ في السودان، ورغْمَ المسافَةِ الهائلَةِ تصدَحُ في تل ابيب وسط إسرائيل، وتحديدًا في أوساطِ المِئاتِ من اللاجئينَ السودانيين. ومنعم هارون هو واحدٌ من هؤلاء. يسرُدُ لَنا ذكرياتٍ عاشَها بقريَتِه في السودان.

يتحدث منعم عن حياة بسيطة تقوم على التكاتف والترابط الاجتماعي :"ولدت في قرية تسمى كدمو بمنقطة جبل مرة في ولاية وسط دارفور حاليا وغرب دارفور سابقا" وأضاف :"ان الحياة في جبل مرة جميلة وتمتاز بالترابط الاجتماعي بين مواطنيها".

البساطَةُ التي ذكَرَها منعم، والذي يعمَلُ في منظَّمَةٍ حُقوقيَّةٍ ترعى أوضاعَ اللاجئين، يقول هذا اللاجئُ السودانيُّ، اغتالَتْها الحربُ التي اندلعت في عامِ ألفين وثلاثة.

أشار منعم الى نقص في الخدمات في المنطقة التي عاش بها وقال :"لا توجد أي خدمات حكومية في المنطقة كما هو الحال في كل دارفور، باستثناء المدن".

بكُلِّ حُرقَةٍ وألَمٍ يستَطْرِدُ قصَّةِ الإبادَةِ الجماعيةِ لسُكَّانِ دارفور قائلا :"كان هناك هجمات تقوم بها المليشيات العربية التي تستهدف السكان الأصليين غير المنتميين الى العرق العربي، يقومون بإحراق القرى واغتصاب النساء ونهب الممتلكات وقتل المدنيين".

مشاهدُ الحربِ التي يتلظى بها المدنيونَ في الخُرطومِ، اعادَتْ لمنعم ذكرياتٍ لطالَما هرَبَ منْها، وقال معلقا :"هذه المشاهد تمثل الكابوس التي اتهرب من تذكرها طيلة السنوات العشرين الماضية".

اللاجئونَ السودانيون في إسرائيلَ يتفاعلون مع قضايا بلادِهِمْ. إلا أنَّ أصواتَ المدافِعِ لَمْ تُنْسي هؤلاءَ، أنَّ البعضَ في السودانِ يتَّهِمُهُمْ بالخِيانَةِ

وعن ارتباط اللاجئين السودانيين مع وطنهم الأم يعلق هارون مسترسلا :"اللاجئون السودانيون في إسرائيل يحبون وطنهم ويتفاعلون مع قضاياها، على عكس ما يصفونهم، حكومة الرئيس السابق البشير اطلقت عليهم صفة الخيانة".

مشاهدُ الحربِ التي تشتعلُ في الخرطومِ بينَ الجيشِ السودانيِّ وقواتِ الدعمِ السريعِ، اعادت الى اللاجئينَ السودانيين في إسرائيلَ ذكرياتٍ مؤلمةً لا يريدون تذكُّرَها، ذكرياتٌ مرتبطةٌ بفظائعِ تطهيرِ عِرْقيٍّ تعرضوا لها في دارفور، فظائعُ لا يريدونَ لها ان تتكرر