الاتحاد الأوروبي يلغي حدثا ديبلوماسيا حتى لا يتمكن بن غفير من إلقاء كلمة فيه

الاتحاد قال في بيان انه لا يريد أن يقدم منصة لم آراءه تتناقض مع القيم التي يمثلها الاتحاد الأوروبي

قرر الاتحاد الأوروبي في بروكسل إلغاء الاستقبال بمناسبة "يوم أوروبا" المخطط إقامته غدا- وذلك لمنع مشاركة وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير في الحدث المنعقد في تل أبيب، واتخذ القرار بعد مشاورات أجراها اليوم السفراء الأوروبيون والخدمات الخارجية في بروكسل. مسؤول في الخارجية قال ردا على ذلك :"هذه صفعة لحكومة إسرائيل".

في البيان الذي نشره الاتحاد الاوروبي في إسرائيل ذكر :"نتطلع الى الاحتفال بـ’يوم أوروبا’ في 9 أيار/مايو مثل كل سنة. لكن للأسف، هذا العام قررنا إلغاء الاستقبال الديبلوماسي لأننا لا نريد إعطاء منصة لمن آراءه تتناقض مع القيم التي يمثلها الاتحاد الأوروبي. مع ذلك، الحدث الثقافي ’يوم أوروبا’ سيقام من أجل الاحتفال مع أصدقائنا وشركاءنا في إسرائيل بالعلاقة القوية والثنائية والبناءه".

وفي تعقيبه قال الوزير بن غفير :"من العار أن الاتحاد الأوروبي الذي يدعي بأنه يمثل قيم الديموقراطية والتعددية الثقافية، يتصرف بكم أفواه غير ديبلوماسية. إنه لشرف لي أن أمثل حكومة إسرائيل، والجنود الإسرائيليين الأبطال والشعب الإسرائيلي في كل منتدى، الأصدقاء يعرفون كيف يسمعون أيضا الانتقادات والأصدقاء الحقيقيون يعرفون أيضا سماعها كذلك".

السفير الألماني لدى إسرائيل شتيفن سيبرت قال :"أتمنى أن لا يكون ذلك ضروريا- لكن ذلك كان كذلك. نتطلع للاحتفال ’بيوم أوروبا’ والقيم التي توحدنا في الحدث الثقافي".

من جانبه غرد رئيس المعارضة يائير لابيد ردا على القرار الأوروبي بشأن بن غفير وقال :"في الوقت الذي أحرزت فيه حكومة التغيير طفره غيرمسبوقة بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي ساهمت بالاقتصاد الإسرائيلي وسياستنا. وبدلا من مواصلة الخط الإيجابي، الحكومة الحالية تدخلنا الى خلافات لا لزوم لها وتخلق أزمة مع الاتحاد فقط حتى يحرجنا بن غفير مجددا مع العالم كله مع خطاب لا لزوم له".