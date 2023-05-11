وفد قبرصي في إسرائيل في إطار جهود بناء تحالف إقليمي

أشار كريستودوليديس إلى أنه جاء إلى إسرائيل بعد شهرين فقط من توليه منصبه ، على الرغم من الوضع الأمني في اسرائيل، والذي أدانها بشدة

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس في مكتب رئيس الوزراء في القدس اليوم الخميس. التقى الزعيمان وجهاً لوجه أولاً، قبل أن يشاركا لاحقًا في اجتماع ضم مسؤولين آخرين.

وقال نتنياهو: "نبني معًا تحالفًا في الشرق الأوسط ، تحالفًا للديمقراطيات. تحالف بين إسرائيل وقبرص واليونان، طلبنا فيه من أصدقائنا الأمريكيين المشاركة".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "هذا تحالف مستقر وواعد للغاية. يجب أن نستمر في بنائه اقتصاديًا واستخباراتيًا ودفاعًا وشراكة سياسية وأيضًا في المحافل الدولية. نحن نرحب بهذا ويجب أن نستمر في ذلك".

وأشار كريستودوليديس إلى أنه جاء إلى إسرائيل بعد شهرين فقط من توليه منصبه، على الرغم من الهجمات على إسرائيل، والتي أدانها بشدة، للمشاركة في الاجتماع مع حكومتها بمشاركة وزراء الخارجية والطاقة والتجارة والصناعة القبارصة، و سفيرا البلدين.

قال الرئيس القبرصي، لبنيامين نتنياهو، "أريد أن أبعث برسالة واضحة لا لبس فيها حول الطبيعة الإستراتيجية لعلاقاتنا الممتازة وأريد أن أرى كيف يمكننا تعزيزها بشكل أكبر"، وأشار إلى أنه استمتع بالتحدث مع بنيامين نتنياهو حول "التطورات الإقليمية وكيف يمكننا العمل معًا من أجل مستقبل مستقر".