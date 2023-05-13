الخارجيّة الأمريكيّة: "عليكم التوصل فورًا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار"

وأكدت على ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل عاجل "لتجنب وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح ولإعادة الهدوء إلى المنطقة"

تحدثت نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان عبر الهاتف أمس (الجمعة) مع وزير الشؤون الاستراتيجية والسفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة رون ديرمر، وأكدت على ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل عاجل. وعلى حد قولها ، "لتجنب وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح ولإعادة الهدوء إلى المنطقة".

الليلة الماضية ، قدمت مصر اقتراحًا جديدًا إلى إسرائيل والجهاد الإسلامي لوقف إطلاق النار، حسبما قال مسؤولان إسرائيليان بارزان لموقع "واللا". وقال مسؤولون إسرائيليون إن الاقتراح يتضمن وقفا متبادلا للهجمات والتزامًا بتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين وقوات الأمن، وأنه "أقرب إلى الموقف الإسرائيلي من المقترحات السابقة".

وأوضح المتحدث باسم الجهاد الإسلامي درويش شهاب أن الحركة لن توافق على قبول الشروط التي قدمتها مصر دون التزام إسرائيلي بوقف الاغتيالات. "نريد التزامًا إسرائيليًا امام مصر والأمم المتحدة بوقف الاغتيالات، ووقف استهداف المنازل. والتوقف عن قتل المدنيين ".

لكن في أعقاب اغتيال قائد المنظومة الصاروخية في الجهاد الإسلامي، إياد الحسني، أطلقت وابل آخر من الصواريخ من قطاع غزة باتجاه بلدات الجنوب ومنطقة القدس، وأبلغت إسرائيل مصر أنها تنهي اتصالات وقف إطلاق النار.

إياد الحسني مسؤول ملف العمليات ورئيس المجلس العسكري بالإنابة في سرايا القدس، الجناح العسكري للحركة، قتل في غارة إسرائيلية على منزل بغرب القطاع.

وقال مصدر أمني إن التعليمات التي تلقاها الجيش الإسرائيلي من المستوى السياسي كانت لإعداد رد واسع النطاق على وابل الصواريخ، وقال "تقرر وقف جميع الاتصالات من أجل وقف إطلاق النار حتى إشعار آخر".