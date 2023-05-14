تقرير: الملك تشارلز الثالث يخطط لرحلة تاريخية إلى إسرائيل والضفة الغربية

ومع ذلك، لم تزر والدة تشارلز الراحلة، الملكة إليزابيث الثانية، البلاد أبدًا، بسبب مخاوف من إثارة غضب العالم العربي.

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، الأحد، أن الملك البريطاني تشارلز الثالث الذي توج مؤخراً قد يصبح أول ملك بريطاني يزور إسرائيل.

وفقًا لصحيفة ديلي ميل، نقلاً عن اللورد بولاك العضو بمجلس اللوردات، فإنه تجري الاستعدادات المبكرة لزيارة تشارلز لدولة إسرائيل التي احتفلت باستقلالها الخامس والسبعين هذا العام.

"ليس هناك شك في أن تشارلز سيكون الشخص الذي يكسر هذا النمط. ونقل عن اللورد بولاك قوله "لقد قام فريقه بالتحضير لتمهيد الطريق لهذه الزيارة".

وأضاف أن الملك من المرجح أن يزور الضفة الغربية لتجنب الانتقادات الدولية. سافر تشارلز سابقًا إلى إسرائيل ثلاث مرات قبل توليه العرش. كما قام نجله الأمير وليام بزيارة رسمية إلى إسرائيل والضفة الغربية في عام 2018.

ومع ذلك، لم تزر والدة تشارلز الراحلة، الملكة إليزابيث الثانية، البلاد أبدًا، بسبب مخاوف من إثارة غضب العالم العربي. وفقًا لللورد بولاك، الذي كان مديرًا لأصدقاء إسرائيل المحافظين لأكثر من 25 عامًا، فإن الملكة تأسف لعدم السفر إلى إسرائيل.

وذكر التقرير أن رئيس الدولة يتسحاك هرتسوغ شارك شخصيا في ترتيب الزيارة لأنه صديق للملك. لم يتم تحديد الموعد الدقيق بعد، بسبب التصعيد الأخير في قطاع غزة حيث أطلق الجهاد الإسلامي أكثر من 1200 صاروخ على إسرائيل في غضون خمسة أيام فقط.

ومع ذلك، قال مصدر دبلوماسي لصحيفة "ذا ميل" إن الملك "أوضح في السنوات الأخيرة أنه لا يخشى الذهاب إلى إسرائيل ولن يسمح بأن يشكل تسنمه الملكية عائقا بوجه تكرار مثل تلك الزيارات".