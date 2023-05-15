استطلاع: الفلسطينيون يفضلون الصين على الولايات المتحدة كوسيط مع إسرائيل

توترت علاقات السلطة الفلسطينية مع إدارة ترامب وقاطعتها منذ عام 2017، احتجاجًا على اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى المدينة

يرى غالبية الفلسطينيين أن الصين وروسيا وسيطان محتملان فعالان في محادثات السلام مع إسرائيل، وفقًا لاستطلاع أجرته YouGov لموقع عرب نيوز. وأظهر الاستطلاع أن الوسيط المفضل الفعال لدى الفلسطينيين هو روسيا، يليها عن كثب الاتحاد الأوروبي والصين. أما الولايات المتحدة، من ناحية أخرى، فبعيدة كل البعد عن أن تكون شعبية في أوساط الفلسطينيين.

80٪ من العرب الفلسطينيين رحبوا بالعرض الصيني للوساطة مع إسرائيل. قال ما يقرب من 60٪ من المستطلعين إنهم لا يثقون في الولايات المتحدة للتوسط في المفاوضات.

أبلغ وزير الخارجية الصيني تشين جانج نظيريه الإسرائيلي والفلسطيني مؤخرًا أن بلاده مستعدة لتسهيل محادثات السلام بين الجانبين.

وعرضت الصين أكثر من مرة الوساطة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، لكنها أعربت أيضًا عن دعمها لحل الدولتين، مع دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة كاملة تعتمد حدود وقف إطلاق النار عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعرب في السابق عن رغبته في استضافة قمة عربية - إسرائيلية - فلسطينية لتنشيط محادثات السلام المتوقفة بين الجانبين، لكن لم يتحقق شيء في هذا الصدد حتى الآن.

أما بالنسبة للولايات المتحدة، فقد توترت علاقات السلطة الفلسطينية مع إدارة ترامب وقاطعت الولايات المتحدة منذ عام 2017 ، احتجاجًا على اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس كسرا لتقليد اعتمدته الدول مجاراة للوضع القائم.

ومع ذلك، منذ توليه منصبه، أعادت إدارة بايدن العلاقات مع السلطة الفلسطينية ووضعت خطة "لإعادة ضبط" العلاقات بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية.

على الرغم من جهود السيد بايدن، أخبر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس السيد بوتين في تشرين الأول (أكتوبر) أنه لا يعتقد أن بإمكان واشنطن حل النزاع مع إسرائيل، بينما أعرب عن تقديره لدور روسيا في هذه العملية.