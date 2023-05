دعا سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان يوم الأحد جميع الدول الأعضاء إلى مقاطعة حدث "يوم النكبة" المزمع عقده في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الإثنين، في الوقت الذي ستحيي فيه الأمم المتحدة لأول مرة منذ عام 1948 ذكرى النكبة الفلسطينية في فعالية رسمية.

وبعث إردان برسالة شخصية إلى ممثلي الدولة حثهم فيها على عدم حضور الحدث "المخزي"، المقرر بحسبه إحياء ذكرى "كارثة" قيام إسرائيل قبل 75 عاما كما يشير إليها الفلسطينيون.

كتب إردان: "إن الفكرة القائلة بأن منظمة دولية يمكن أن تشير إلى إنشاء إحدى الدول الأعضاء فيها على أنها كارثة أو كارثة هي فكرة مروعة ومثيرة للاشمئزاز".