"حضور المبادرات الفلسطينية الأحادية الجانب التي تصنف إسرائيل خطأً على أنها مصدر كل الشرور لا يقرّب الصراع من نهايته ولكنه لا يؤدي إلا إلى تأجيج التوترات".

دعا سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان يوم الأحد جميع الدول الأعضاء إلى مقاطعة حدث "يوم النكبة" المزمع عقده في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الإثنين، في الوقت الذي ستحيي فيه الأمم المتحدة لأول مرة منذ عام 1948 ذكرى النكبة الفلسطينية في فعالية رسمية.

وبعث إردان برسالة شخصية إلى ممثلي الدولة حثهم فيها على عدم حضور الحدث "المخزي"، المقرر بحسبه إحياء ذكرى "كارثة" قيام إسرائيل قبل 75 عاما كما يشير إليها الفلسطينيون.

كتب إردان: "إن الفكرة القائلة بأن منظمة دولية يمكن أن تشير إلى إنشاء إحدى الدول الأعضاء فيها على أنها كارثة أو كارثة هي فكرة مروعة ومثيرة للاشمئزاز".

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"هذا الحدث هو محاولة فاضحة لتشويه التاريخ، متجاهلاً حقيقة أن أولئك الذين يصورون أنفسهم على أنهم ضحايا هم في الواقع المعتدون الذين بدأوا حربًا خماسية ضد دولة إسرائيل المنشأة حديثًا. وشدد على أن هذا التزوير المرعب يجب ألا يتم التغاضي عنه بأي طريقة أو شكل أو صورة".

ووفقًا للمبعوث الإسرائيلي، فإن "حضور المبادرات الفلسطينية الأحادية الجانب التي تصنف إسرائيل خطأً على أنها مصدر كل الشرور لا يقرّب الصراع من نهايته ولكنه لا يؤدي إلا إلى تأجيج التوترات". وقال إردان في رسالته المصورة في الجمعية العامة بنيويورك إن النكبة الحقيقية تمثلت في طرد ما يقرب من مليون يهودي من الدول العربية عقب قيام دولة إسرائيل عام 1948.

في المقابل أفاد موقع وفا الفلسطيني أن الأمم المتحدة ستحيي لأول مرة منذ عام 1948 ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني بفعالية رسمية، في مقر الهيئة الدولية في نيويورك.

ووفقا للتفويض الممنوح من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرار صدر في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، سيتم إحياء هذه الذكرى، بتنظيم حدثين في مقر الأمم المتحدة، تتشارك في تنظيمهما بعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة، ولجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار مؤيد للفلسطينيين لإحياء ذكرى النكبة في الأمم المتحدة، بأغلبية 90 صوتا مقابل 30 معارضا فيما امتنعت 47 دولة عن التصويت على المبادرة. وأعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إلى جانب بعض الدول الأخرى، أنها لن تشارك في الحدث.