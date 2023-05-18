كمال كيليتشدار أوغلو يعلن عن نيته طرد جميع اللاجئين من تركيا إذا وصل إلى السلطة

كيليتشدار أوغلو يوجه إنذارا لجميع اللاجئين من تركيا

أعلن المرشح المنافس لرجب طيب أردوغان كمال كيليتشدار أوغلو عن نيته طرد جميع اللاجئين من تركيا إذا وصل إلى السلطة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لأوغلو في العاصمة اليوم، حيث صرح بأن تركيا تستضيف 10 ملايين لاجئ، متابعا: "إذا بقي هؤلاء، سيرتفع عدد المستوطنين الجدد في تركيا إلى أكثر من 10 ملايين نسمة، وهو ما سيرفع الدولار إلى 30 ليرة".

اتهم كمال كليتشدار أوغلو منافس رجب طيب أردوغان في السباق الرئاسي التركي الحكومة امس الأربعاء بالسماح لعشرة ملايين مهاجر بدخول البلاد بطريقة غير شرعية، في تحول إلى نزعة قومية في خطابه قبل جولة الإعادة في 28 مايو أيار.

وجاء كليتشدار أوغلو، مرشح تحالف المعارضة المكون من ستة أحزاب، تاليا لأردوغان في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم الأحد، مما عصف باستطلاعات الرأي التي توقعت تقدمه.

وجاءت أحدث تصريحات كيليتشدار أوغلو بعد أن قال حزبه إنه قدم شكاوى بشأن مخالفات مشتبه بها في الآلاف من صناديق الاقتراع في الانتخابات التاريخية التي أجريت الأحد.

وفاز حزب العدالة والتنمية الحاكم ذو الجذور الإسلامية بزعامة أردوغان وحلفاؤه القوميون بأغلبية برلمانية قوية. وفي الانتخابات الرئاسية، حصد الرئيس نسبة تقل قليلا عن عتبة 50 بالمئة من الأصوات اللازمة للفوز من الجولة الأولى.

وحصل كليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري العلماني، على 44.9 بالمئة فيما كان يُنظر إليه على أنه أكبر تحد انتخابي لحكم أردوغان القائم منذ 20 عاما.