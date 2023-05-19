الرئيس الأوكراني زيلينسكي سيحصر قمة مجموعة السبع التي ستعقد نهاية هذا الأسبوع في هيروشيما

زيلينسكي في قمة مجموعة السبع، افتراضياً

قالت حكومة اليابان إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، سيشارك في قمة مجموعة السبع في هيروشيما عبر شبكة الإنترنت، حسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء في تقرير، اليوم الخميس.

وفي وقت سابق، ألمحت تصريحات من المحيطين بزيلينسكي إلى احتمال حضوره الاجتماع بشخصه.

ودعا رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا زيلنيسكي، خلال زيارته لأوكرانيا، لحضور قمة مجموعة السبع عبر شبكة الإنترنت. والتي ستبدأ أعمالها غداً الجمعة.

وستكون الحرب الروسية الأوكرانية من محاور القمة التي تتولى اليابان حالياً رئاستها. وفي وقت سابق نقلت كيودو، عن نائب رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني المسؤول عن السياسة الخارجية إيهور شوفكفا، أن "اجتماعاً شخصياً بين زيلينسكي ورؤساء دول وحكومات مجموعة السبع سيعتمد على الوضع العسكري".

ومن المتوقع في المقابل أن يحضر في القمة قادة الهند والبرازيل، وإندونيسيا، وفيتنام، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، وجزر كوك، ،وجزر القمر. وتستعد اليابان لنشر 24 ألف رجل أمن في هيروشيما في غرب البلاد بدءاً من، الجمعة، لتأمين القمة.