بعد 12 عاما من الغياب، تشارك سوريا، اليوم (الجمعة) في قمة جامعة الدول العربية التي ستعقد في جدة بالمملكة العربية السعودية

بعد 12 عاما من الغياب، تشارك سوريا، اليوم (الجمعة) في قمة جامعة الدول العربية التي ستعقد في جدة بالمملكة العربية السعودية. ووصل الرئيس السوري بشار الأسد إلى المدينة المنورة الليلة الماضية وكان له استقبالًا ملكيًأ في المطار. وذلك بعد أن تلقى الرئيس دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان للمشاركة في الدورة الثانية والثلاثين للمنظمة.

وكان التنظيم المكون من 22 عضوا أعاد مؤخرا سوريا إلى صفوفه بعد تعليق عضويته في التنظيم إثر الحرب الأهلية الدموية التي اندلعت هناك. وبدأت الخطوات التي أدت إلى إعادة دمج سوريا بالفعل في عام 2018، لكن العملية اكتسبت زخمًا بعد الزلزال المميت الذي ضرب البلاد في فبراير الماضي.

وبعد الكارثة، صرح وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أن هناك إجماعًا في العالم العربي، بموجبه يتم إعادة التفاوض على الملف السوري، وضرورة إجراء مفاوضات من أجل معالجة الأزمات الإنسانية في داخل سوريا.

قادت المملكة العربية السعودية جهود عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية. في أبريل\نيسان الماضي، قام بن فرحان بزيارة تاريخية إلى دمشق، لأول مرة منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011، والتقى بالرئيس الأسد. وذكرت وسائل إعلام في المملكة العربية السعودية حينها أن "الزيارة تتم على خلفية محاولة سعودية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية الذي تهدد وحدة البلاد وأمنها وكذلك إعادتها إلى البيئة العربية ".

في غضون ذلك قال محللون سياسيون لصحيفة "عرب نيوز" إن القمة تتزامن مع تطلعات الوحدة في الوطن العربي. وبحسبهم، فإن تنامي نفوذ المملكة العربية السعودية ودعمها للحلول "الداخلية" للمشكلات الإقليمية قد وفر جزءًا كبيرًا من دعوة الدول العربية للتعاون.

فمنذ عام 1945، شاب قمم جامعة الدول العربية أزمات إقليمية والعديد من الأزمات والخلافات داخل الدول العربية لدرجة أنه تم إلغاء العديد من تلك القمم ".

بالتزامن مع عودة سوريا، ستكون قضيتان رئيسيتان في قلب المناقشات في القمة - الصراع الدائر في السودان، بين القوات العسكرية بقيادة اللواء عبد الفتاح البرهان، وقوات "الدعم السريع" وكذلك الحرب في اليمن. بالإضافة إلى ذلك، ستناقش جامعة الدول العربية القضية الفلسطينية والتطورات في قطاع غزة والضفة الغربية والوضع في لبنان وأوضاع اللاجئين السوريين والفلسطينيين. بالإضافة إلى ذلك، ستناقش الرابطة أيضًا الحرب في أوكرانيا، والتي وفقًا لتقرير وكالة "رويترز" للأنباء ، من المتوقع أن يحضر الرئيس فولوديمير زيلينسكي القمة.