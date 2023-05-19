هنغاريا قد تعلن قريبًا نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس

قد تفعل ذلك في نهاية الشهر الجاري أو الشهر المقبل

يقول كبار المسؤولين في الجالية اليهودية في بودابست إنه وفقًا للمحادثات مع المقربين من رئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان، ان بلاده قريبة جدًا من نقل سفارتها إلى القدس من تل أبيب، وقد تفعل ذلك في نهاية الشهر الجاري أو الشهر المقبل.

Yonatan SIndel / Flash90 رئيس الحكومة من حزب الليكود بنيامين نتنياهو يتحدث في مؤتمر القناة 14 في القدس ، 23 أكتوبر ، 2022.

وأضاف أن التوقيت يعتمد بشكل أساسي على نتنياهو" مشيرا إلى أنه "لا يهتم بمواقف الاتحاد الأوروبي، الذي يعارض هذه الخطوة، ولا يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل".

بين المجر والاتحاد الأوروبي ، جدير بالذكر أن هناك توتر طويل الأمد حول مجموعة متنوعة من القضايا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى موقف المجر تجاه المهاجرين وطالبي اللجوء، والضغط الذي تمارسه الحكومة المجرية على الأكاديميين والقضاة.

حتى في قضية الحرب في أوكرانيا، المجر استثناء في الاتحاد، وعلى الرغم من أنها لم تستخدم حق النقض ضد العقوبات المفروضة على روسيا، إلا أنها أعربت عن معارضتها لها، وانتقد أوربان، الذي يعتبر مقربًا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرارًا وتكرارًا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

على مر السنين، أعرب أوربان أيضًا عن دعمه لنتنياهو، يشارك الاثنان أيضًا معارضتهما لرجل الأعمال اليهودي المجري جورج سوروس، الذي يتبرع للمنظمات والناشطين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أولئك الذين ينتقدون حكوماتهم.