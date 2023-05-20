أعلنت الصين أنها تعارض بشدة البيان المشترك لمجموعة السبع، واذي ينص على أن "الصين يجب أن تضغط على روسيا لوقف عدوانها في أوكرانيا"

أبدت بكين السبت "استياءها الشديد" إزاء بيان نشرته مجموعة السبع ووجّهت فيه انتقادات إليها بشأن بحر الصين الجنوبي وحقوق الإنسان واتّهمتها بالتدخل في ملفات عدة.

وندّد متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في بيان بـ"إصرار مجموعة السبع على التلاعب في قضايا على صلة بالصين، وبتشويه سمعة الصين ومهاجمتها"، مشيرا إلى أن بكين "تدين بشدة" هذا الأمر.

ودعا بيان أصدرته المجموعة الصين إلى "عدم التدخّل" في شؤون دولها، وأعرب عن "مخاوف" على صعيد حقوق الإنسان و"خصوصا في التيبت وشينجيانغ".

وشدّد موقّعو البيان على "أهمية السلام والاستقرار" في مضيق تايوان، وقد أعربوا عن "قلق بالغ" إزاء الأوضاع في بحر الصين الجنوبي، متّهمين بكين بـ"العسكرة".

ودعا بيان مجموعة السبع الصين إلى "الضغط على روسيا لكي توقف عدوانها العسكري وتسحب فورًا وبشكل كامل وغير مشروط قواتها من أوكرانيا".

وندّد متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في بيان بـ"إصرار مجموعة السبع على التلاعب في قضايا على صلة بالصين، وبتشويه سمعة الصين ومهاجمتها"، مشيرا إلى أن بكين "تدين بشدة" هذا الأمر.