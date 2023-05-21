الأمين العام للأمم المتحدة: حان الوقت لإصلاح مجلس الأمن ونظام "بريتون وودز"

نظام بريتون وودز هو اتفاقية أبرمت بعد الحرب العالمية الثانية في بريتون وودز بالولايات المتحدة بهدف تحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي.

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، أن الوقت قد حان لإصلاح كل من مجلس الأمن الدولي ونظام بريتون وودز بما يتماشى مع “الواقع في عالم اليوم”.

ونظام بريتون وودز هو اتفاقية أبرمت بعد الحرب العالمية الثانية في بريتون وودز بالولايات المتحدة بهدف تحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي.

وفي كلمة خلال مؤتمر صحافي في هيروشيما باليابان، حيث عُقدت قمة مجموعة السبع، قال غوتيريش إن "مجلس الأمن ونظام بريتون وودز يعكسان موازين القوة في عام 1945 ويحتاجان إلى تحديث".

وأضاف "الهيكل المالي العالمي عفا عليه الزمن ومختل وغير عادل… في مواجهة الصدمات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا، فشل (الهيكل المالي) في أداء وظيفته الأساسية كشبكة أمان عالمية".

وكان قادة مجموعة السبع اتفقوا، أمس السبت، على عمل مبادرة جديدة لمواجهة الإكراه الاقتصادي، وتعهدوا باتخاذ خطوات لضمان فشل محاولة أي طرف تحويل التبعية الاقتصادية إلى سلاح ومواجهة العواقب.

فيما أبدت بكين السبت "استياءها الشديد" إزاء بيان نشرته مجموعة السبع ووجّهت فيه انتقادات إليها بشأن بحر الصين الجنوبي وحقوق الإنسان واتّهمتها بالتدخل في ملفات عدة.