زيلينسكي يحصل على دعم دبلوماسي ومساعدات عسكرية في هيروشيما

اعتبرت روسيا أن قمة مجموعة الدول السبع في اليابان تحولت الى "عرض دعائي" بعد دعوة الرئيس الأوكراني للمشاركة فيها

حصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد على تعهدات جديدة بمعدات عسكرية بالإضافة إلى دعم دبلوماسي "ثابت" من دول مجموعة السبع في هيروشيما في اليابان، فيما يبدو أن القوات الأوكرانية تعاني انتكاسة في ساحة معركة باخموت.

وخلال لقاء رؤساء دول وحكومات دول مجموعة السبع، حصل زيلينسكي على وعد أميركي بتسليم بلاده ذخيرة ومدفعية ومدرّعات جديدة بقيمة 375 مليون دولار، بالإضافة إلى ضوء أخضر من واشنطن الجمعة لإمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز إف-16 تطالب بالحصول عليها منذ فترة طويلة.

ووصل زيلينسكي إلى هيروشيما السبت تزامنا مع إعلان موسكو سقوط مدينة باخموت الأوكرانية في أيدي القوات الروسية بعدما شهدت أطول المعارك وأكثرها حصدا للأرواح منذ بدء غزوها للبلاد في شباط/فبراير 2022.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي على هامش قمة مجموعة السبع في اليابان "اليوم، هم في باخموت" متداركا "باخموت ليست محتلة من قبل روسيا اليوم".

من جهتها، اعتبرت روسيا أن قمة مجموعة الدول السبع في اليابان تحولت الى "عرض دعائي" بعد دعوة الرئيس الأوكراني للمشاركة فيها، منتقدة رسائلها "المناهضة للصين" و"المناهضة لروسيا".

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن "قادة دول مجموعة السبع دعوا الى اجتماعهم زعيم نظام كييف الذي يسيطرون عليه وحوّلوا الحدث في هيروشيما الى عرض دعائي".