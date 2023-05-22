الولايات المتحدة تدين زيارة إيتمار بن غفير لباحة المسجد الأقصى ووصفتها بأنها "استفزازية"

كما انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر "الخطاب التحريضي المصاحب" دون ذكر اسم بن غفير

أعربت الولايات المتحدة، أمس الأحد، عن "قلقها" بعد زيارة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، لباحة المسجد الأقصى، ووصفتها بأنها "استفزازية"

وانتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر "الخطاب التحريضي" دون ذكر اسم بن غفير. حيث كان بن غفير قد نشر صورة له في الموقع عبر تيلغرام قائلا "القدس روحنا"، وأضاف أن "تهديدات حماس لن تردعنا".

وأضاف ميللر: "لا ينبغي استخدام هذا المكان المقدس لأغراض سياسية، وندعو جميع الأطراف إلى احترام قدسيته"، مردفا "على نطاق أوسع ، نعيد التأكيد على الموقف الأمريكي الراسخ في دعم الوضع الراهن التاريخي في الأماكن المقدسة في القدس ونؤكد على الدور الخاص للأردن كوصي على الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس."

وفي نفس السياق، نددت السلطة الفلسطينية والأردن والسعودية والإمارات بهذه الزيارة، معتبرة إياها "تصعيدا خطيرا يساهم بزيادة التوتر".

واعتبرت وزارة الخارجية الأردنية في بيان أن ما قام به بن غفير ما هو إلا "خطوة استفزازية مدانة وتصعيد خطير ومرفوض ويمثل خرقا فاضحا ومرفوضا للقانون الدولي".

أما السعودية فأعربت عن "إدانتها واستنكارها" للخطوة ووصفتها بأنها "تعدّ صارخ لكافة الأعراف والمواثيق الدولية واستفزاز لمشاعر المسلمين" محملة "قوات الاحتلال الإسرائيلي" المسؤولية.