تقرير : الولايات المتحدة وإسرائيل تحاولان ضم دولة أفريقية إلى "منتدى النقب"

قالت الصحيفة إن "إسرائيل والولايات المتحدة تحاولان ضمّ دولة أفريقية ذات أغلبية إسلامية إلى منتدى النقب"

أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، أنه من المقرر أن يجتمع كل من وزير خارجية إسرائيل والولايات المتحدة ومصر والبحرين والمغرب والإمارات، في نهاية شهر يونيو/حزيران في المغرب لحضور القمة الثانية لمنتدى النقب.

وقالت الصحيفة إن "إسرائيل والولايات المتحدة تحاولان ضمّ دولة أفريقية ذات أغلبية إسلامية إلى منتدى النقب، وذكرت أن "الدولة الأفريقية التي ترغبان بضمها إلى "منتدى النقب"، لا تقيم حالياً علاقات دبلوماسية مع إسرائيل".

وأشارت الصحيفة إلى أن "وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، بحث مع نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، الجهود الهادفة إلى إقناع هذه الدولة"، لافتة إلى أن "وكيل الخارجية الإسرائيلي رونين ليفي بحث القضية مع ويندي شيرمان، نائبة بلينكن".

وتابعت الصحيفة أنه "من المقرر أن يعقد المؤتمر في 25 يونيو/حزيران بعد تأجيل اجتماع سابق بسبب التوترات الأمنية بين إسرائيل والفلسطينيين".

وكانت قد طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من الحكومة الإسرائيلية تغيير اسم "منتدى النقب للتعاون الإقليمي"، بهدف ضم دول عربية جديدة للمنتدى، ولم يتم لحد الآن تحديد موعد للقمة الثانية، المقرر عقدها في المغرب، والتي كان من المزمع عقدها في شهر مارس/آذار المنصرم.