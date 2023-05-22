دعوة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لحضور مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في دبي

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الإثنين، في مكتب رئيس الوزراء بالقدس، بسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى إسرائيل محمد محمود الخاجة.

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الإثنين، في مكتب رئيس الوزراء بالقدس، بسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى إسرائيل محمد محمود الخاجة.

تسلم رئيس الوزراء نتنياهو من السفير الخاجة رسالة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تدعوه رسمياً للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في دبي في نوفمبر المقبل.

وشكر رئيس الوزراء نتنياهو السفير الخاجة على الدعوة.

يُذكر أن العلاقات الثنائية تأثرت سلبا تفاعلا مع مركبات الحكومة الجديدة التي تعتبر أكثر حكومة يمينية على الإطلاق. وأفادت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية في وقت سابق وبالتزامن مع التصعيد الأمني الذي عرفته البلاد أن الإمارات تدرس تقليص مستوى تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل بعد تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش "إنه لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني".