إيران توسع موقعها النووي عميقا تحت الأرض- أيكون بعيدا حسبه عن يد الولايات المتحدة؟

بدأت المنشأة النووية الجديدة التي شيدها النظام في أعماق جبال زاغروس، في إثارة التساؤلات حول ما إذا كانت الولايات المتحدة وإسرائيل مجهزة بما يكفي لتدميرها.

يلوح في الأفق خطر البرنامج النووي الإيراني، حيث يتسابق الإيرانيون لأخذ منشآتهم إلى عمق أكبر تحت الأرض، ويحاول العالم اللحاق بالركب. يناقش الخبراء الآثار المترتبة مع مكتبنا في i24NEWS.

"لقد قاموا حاليًا ببناء منشأة تحت الأرض على مدار العامين الماضيين أو نحو ذلك، عامين، ربما ثلاث سنوات. وقال ستيفن دي لا فوينتي، باحث مشارك في مركز جيمس مارتن لدراسات حظر انتشار الأسلحة النووية، إن هذه المنشأة أعمق بكثير من غيرها من المرافق الموجودة تحت الأرض التي نعرفها.

حذر دي لا فوينتي من أن "الحجم الهائل لهذه المنشأة يثير قلقنا من أنهم [إيران] قد يجرون عمليات أخرى، مثل، كما تعلمون، سلسلة الطرد المركزي أو برنامج التخصيب".

بدأت المنشأة النووية الجديدة تحت الأرض، التي شيدها النظام الإيراني في أعماق جبال زاغروس، في إثارة التساؤلات حول ما إذا كانت الولايات المتحدة وإسرائيل تمتلكان أسلحة قوية بما يكفي لتدميرها.

قال بهنام بن طالبلو، الزميل البارز في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، حول "سعي النظام النهائي لامتلاك سلاح نووي": "من المرجح أن تستمر إيران في استخدام الحفر والأنفاق".

وطمأن طالبلو قائلاً: "لحسن الحظ، فإن المؤسسة العسكرية الأمريكية تلحق بالركب هنا، لذا يجب ألا ندع الإيرانيين ينتصرون في هذه الجولة من الحرب النفسية".

ومع ذلك، كان جون جامبريل من وكالة أسوشييتد برس، الذي كان أول من نشر القصة، أقل تفاؤلاً، وقال "ما يخشاه الخبراء هو أن هذا البناء الجديد يمكن أن يدفع بما كان صراعًا غامضًا إلى العلن." اقتراح الولايات المتحدة باستخدام قنبلتين قد لا يكون كافيا.

لم يتبق الكثير من الوقت، حيث ورد أن الإيرانيين قاموا بتخصيب 83.7 في المائة لتحقيق هدفهم البالغ 90 في المائة. قد لا تكون القنبلة الخارقة للذخائر الضخمة GBU-57 التي تم الكشف عنها علنًا هي "الخندق الأخير" كما كان يؤمل، إذا كانت المنشأة غير قابلة للاختراق. لكن الولايات المتحدة قالت إنها تعمل مع إسرائيل كل يوم لردع السيناريو المفزع.