وزير الداخلية الروسي يزور السعودية ويجري محادثات مع نظيره بالمملكة

قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" إن "وزير الداخلية الروسي التقى نظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود"

أفادت وسائل إعلام سعودية أن وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف، قام بزيارة السعودية في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، وأجرى محادثات مع نظيره بالمملكة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" إن "وزير الداخلية الروسي التقى نظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود"، وأضافت الوكالة، دون الخوض في تفاصيل "جرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني بين وزارتي الداخلية في البلدين، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وتأتي زيارة كولوكولتسيف إلى الرياض بعد أيام قليلة من إلقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة الماضي، كلمة خلال قمة جامعة الدول العربية بمدينة جدة السعودية.

و بحسب ما ذكرت وكالة الأسوشيتد برس، فإن الزيارة تؤكد على حفاظ السعودية ودول الخليج على العلاقات مع موسكو وسط الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وكان أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال لقائه بالرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، عن حرص بلاده على دعم الجهود الدولية الساعية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وإحلال السلام بين البلدين.