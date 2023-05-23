وأقيم التحرك على بعد عشرات الأمتار من السفارة بعدما منعت السلطات المحلية إقامته قبالتها مباشرة.

اعتصم العشرات، اليوم الثلاثاء، قرب السفارة الإيرانية في باريس للمطالبة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في الجمهورية الإسلامية التي تزايدت في الآونة الأخيرة.

وأقيم التحرك على بعد عشرات الأمتار من السفارة بعدما منعت السلطات المحلية إقامته قبالتها مباشرة.

ورفع المشاركون لافتات كتب فيها "سكوت نقوم بالإعدام" و"أوقفوا الإعدامات"، وصورا لمجيد كاظمي وصالح ميرهاشمي وسعيد يعقوبي الذين نفذ القضاء حكم الإعدام بحقهم الأسبوع الماضي بعد إدانتهم بقتل عناصر من قوات الأمن على هامش الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني في 16 أيلول/سبتمبر.

وأوضحت شيرين أردكاني من تجمّع المحامين "إيران جوستيس" أن الاعتصام يهدف الى المطالبة "بوقف عقوبة الإعدام وانتهاكات النظام الإيراني".

من جهتها، أشارت داريا جواهري-فارسي الى أن "إيقاع الإعدامات يتسارع خصوصا في الأيام العشرين الأخيرة"، مشيرة الى "تنفيذ ثلاث عمليات شنق يوميا".

وتابعت جواهري-فارسي المنتسبة الى جمعية "نداى إيران" (صوت إيران)، "ندين الاستخدام الهائل لعقوبة الإعدام خصوصا كأداة سياسية لإخضاع ثورة امرأة، حياة، حرية".

وصدر حكم إعدام كاظمي وميرهاشمي ويعقوبي في كانون الثاني/يناير بعد إدانتهم بتهمة "الحرابة" خلال تحرك في أصفهان (وسط) بتشرين الثاني/نوفمبر.

وخلال التظاهرات التي اعتبرتها السلطات إجمالا "أعمال شغب" حرّضت عليها دول خارجية، قتل مئات الأشخاص بينهم عشرات من قوات الأمن، وأوقِف الآلاف. ومع الأحكام الجديدة المنفّذة، بلغ عدد الذين أعدِموا في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات سبعة رجال.