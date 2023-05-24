منظمة الهجرة الدولية: "الحرب في السودان تشرد أكثر من مليون نازح داخل البلاد "

وأكدت المنظمة في تقرير أنه "أصبح الآن في السودان أكثر من مليون شخص نزحوا داخليا منذ اندلاع أعمال العنف في 15 نيسان"

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الاربعاء، أن السودان شهد نزوح أكثر من مليون شخص داخل البلاد منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأكدت المنظمة في تقرير أنه "أصبح الآن في السودان أكثر من مليون شخص نزحوا داخليا منذ اندلاع أعمال العنف في 15 نيسان"، مشيرة إلى أن ولايات "غرب دارفور والنيل الأبيض ونهر النيل والولاية الشمالية" استقبلت العدد الأكبر من النازحين.