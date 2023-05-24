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السعودية تعلن إعادة العلاقات الدبلوماسية مع كندا إلى سابق عهدها

i24news

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الرئيس الكندي جاستن ترودو
Rodrigo Reyes Marin/Pool Photo via APالرئيس الكندي جاستن ترودو

تم الاتفاق على إعادة العلاقات بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وفي تجاوز لأزمة عام 2018 التي أطاحت بالعلاقات بين البلدين

أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن قرار السعودية إعادة علاقاتها الدبلوماسية مع كندا استنادا إلى لقاء على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في بانكوك العام المنصرم جمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع رئيس وزراء كندا جاستن ترودو. 

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ووفقا للعربية، فقد تم الاتفاق على إعادة العلاقات بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وفي تجاوز لأزمة عام 2018 التي أطاحت بالعلاقات بين البلدين على خلفية مطالبة كندا بالإفراج عن سمر بدوي الناشطة في مجال حقوق الإنسان في حين أصرت السلطات السعودية مواصلة احتجازها.

وأعلنت كندا تعيين جان فيليب سفيرا جديدا لكندا لدى السعودية.

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