تقرير امريكي: الأوكرانيون هاجموا الكرملين بمسيّرات دون علم زيلينسكي

"نيويورك تايمز": أوكرانيا متورطة على الأرجح في الهجوم بطائرات مسيّرة على الكرملين

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الليلة الماضية (الأربعاء) أن كبار المسؤولين الأمريكيين يقدرون إنّ هجوم الطائرات المسيّرة على الكرملين، في 3 أيار الحالي، كان على الأرجح بتدبير من وحدات خاصة من الجيش أو المخابرات الأوكرانية. وبحسب التقرير وقع الهجوم على المجمع الذي يقع فيه مكتب الرئيس الروسي، وانفجرت إحداها على سطح مبنى في الكرملين، مما تسبب في حريق صغير هناك.

ووفقاً للصحيفة، فقد اعتقدت الإدارة الأميركية في البداية أنّ هذا الهجوم قد يكون مفتعلاً من قبل موسكو، لكن بعد الهجوم بأيام، استطاعت أجهزة التجسس الأميركية رصد محادثات سُمع فيها مسؤولون روس يناقشون الحادث ونتائج تحقيق موسكو الأولي، وفي تلك المناقشات الداخلية تبين أنّ الروس مندهشون من اقتحام الطائرات بدون طيار، وألقوا باللوم على أوكرانيا.

وبحسب المسؤولين الأميركيين الذين رفضوا التعريف عن أنفسهم، فإن الوحدات الأوكرانية قادرة على إجراء عمليات محددة داخل روسيا وخارجها، إما باستخدام أفرادها أو شركاء يعملون تحت إشرافها، وهذه العمليات لا تتطلب إشرافا مباشرا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأوضح المسؤولون أنّ بعض العملاء السريين الأوكرانيين يعملون بشكل مستقل، ومن دون إشراف مباشر من زيلينسكي أو كبار نوابه، وأنهم لا يعتقدون أن الرئيس الأوكراني يوقّع على جميع العمليات السرية، بالإضافة إلى أنّ مدى معرفته بالهجوم مسبقاً غير واضح.

واتهمت روسيا أوكرانيا بمحاولة قتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الهجوم. ونفى زيلينسكي على الفور. وقال الكرملين إن الولايات المتحدة كانت وراء الهجوم وهو ما نفته واشنطن.