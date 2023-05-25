أعضاء مجلس الشيوخ يطالبون بلينكين بوقف الإعفاء من التأشيرة للإسرائيليين بسبب معاملتهم للعرب

كتب 16 عضو من مجلس الشيوخ الديمقراطيين رسالة إلى وزير خارجية الولايات المتحدة، أنتوني بلينكين، لمنع خطة الإعفاء من التأشيرة للإسرائيليين، وهذا "بسبب معاملة اسرائيل التمييزية للمواطنين الأمريكيين العرب والمسلمين".

وتدعي مجموعة أعضاء مجلس الشيوخ، بقيادة ممثل ولاية هاواي، اليهودي بريان شاتز، وممثل ولاية ميريلاند، كريس فان هولين ، أن إسرائيل مستمرة في عدم تلبية متطلبات شروط الإعفاء بشأن التأشيرة بسبب تعامل إسرائيل مع المواطنين الأميركيين من أصول فلسطينية. ومن بين الموقعين بيرني ساندرز، ممثل ولاية فيرمونت، وإليزابيث وارين، ممثلة ماساتشوستس.

وخطى الإسرائيليون منذ اسبوع خطوة هامة نحو تأمين السفر إلى الولايات المتحدة دون الحاجة إلى تأشيرة دخول بعد أشهر من الجهود التي بذلتها حكومتان متعاقبتان في اسرائيل إلى جانب إدارة بايدن لتحقيق الهدف صعب المنال.

وأفاد بيان صادر عن السفارة الأمريكية في إسرائيل إن معدل الرفض السنوي لطلبات تأشيرات الدخول في إسرائيل خلال السنة المالية 2022 (1 أكتوبر 2021 – 30 سبتمبر 2022) انخفض إلى أقل من معيار الثلاثة بالمائة للمرة الأولى – وهو مطلب رئيسي لأي دولة تسعى للانضمام إلى برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة (VWP).