الولايات المتحدة قلقة من تطوير الصواريخ الباليستية الإيرانية: "تهديد إقليمي ودولي"

إيران تكشف لأول مرة عن أحدث صواريخها "الباليستية"

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أنّ تطوير إيران للصواريخ الباليستية "يشكل تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي والدولي".

في وقت سابق، كشفت طهران عن صاروخ باليستي جديد، يمكن أن يصل مداه إلى 2000 كيلومتر ويحمل رأسًا حربيًا يبلغ 1500 كيلوغرام، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وجاء التقرير بعد يومين من تحذير رئيس الأركان الاسرائيلي اللواء هرتسي هاليفي من أنّ "هناك تطورات سلبية في إيران قد تؤدي إلى تحرك".

وكشفت وزارة الدفاع الإيرانية الخميس النقاب عن صاروخ بالستي من طراز "خيبر" يبلغ مداه ألفي كيلومتر ويمكن لرأسه الحربي أن يزن أكثر من طن.

والصاروخ الجديد هو الجيل الرابع من صاروخ خرمشهر الذي يعد أبعد مدى في ترسانة الصواريخ البالستية الإيرانية، وتم كشف النقاب عنه في مراسم بثها التلفزيون الرسمي مباشرة، وعرض خلالها مجسم للمسجد الأقصى.

وأشارت الى أن سرعته “تصل إلى 16 ماخ (16 ضعفا سرعة الصوت) خارج الغلاف الجوي و 8 ماخ داخل الغلاف الجوي”.