عُمان تعلن عن "تبادل" معتقلين بين إيران وبلجيكا

تبادل سجناء بين إيران وبلجيكا في عمان

أعلنت وزارة الخارجية العٌمانية على صفحتها على تويتر الجمعة نجاحها في وساطة اطلاق سراح مواطنين متبادل بين إيران وبلجيكا.

وقالت الوزارة: "تم نقل المفرج عنهم من طهران وبروكسل إلى مسقط اليوم الجمعة 26 مايو 2023، تمهيدا لعودتهم إلى بلدانهم".

وتشهد العلاقة بين إيران والدول الخليجية تحسن كبير بعد الاتفاق التاريخي لعودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران مارس الماضي.

من جهته، أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الجمعة أن بلجيكا أفرجت عن الدبلوماسي أسد الله أسدي الذي كان يمضي عقوبة بالسجن منذ 2021.

وقال عبداللهيان في تغريدة: "أسد الله أسدي، دبلوماسيّنا البريء الذي اعتقل بشكل غير قانوني في ألمانيا وبلجيكا لأكثر من عامين في انتهاك للقانون الدولي، في طريقه الآن إلى الوطن".