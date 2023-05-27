السيدة الأولى للولايات المتحدة جيل بايدن تزور المغرب قريبا

من المرتقب أن تزور السيدة الأولى للولايات المتحدة، السيدة جيل بايدن، المغرب قريبا، وذلك وفق ما أعلنته أمس الجمعة المتحدثة باسمها، فانيسا فالديفيا.

وقالت المتحدثة، إن "هذه الزيارة إلى المغرب تندرج في إطار جولة في الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا وأوروبا، يرتقب أن تنطلق ابتداء من يوم الأربعاء القادم".

وأضافت المتحدثة أن "السيدة بايدن تعتزم، من خلال هذه الجولة الإقليمية، الترويج لتحسين ظروف النساء والشباب عبر العالم، لا سيما ما يتعلق بالتعليم والصحة والتمكين".

وتشمل الزيارة عددا من الدول الأخرى، على غرار مصر والبرتغال والأردن، حيث ستحضر زوجة الرئيس بايدن مراسيم زفاف ولي عهد المملكة الهاشمية، الأمير الحسين بن عبد الله، في الأول من الشهر يونيو/حزيران القادم.

وتعد زيارة السيدة الأولى للولايات المتحدة إلى المغرب، الثانية بعد زيارة أولى قامت بها في سنة 2014، رافقت خلالها الرئيس جو بايدن، الذي كان آنذاك نائبا للرئيس في ظل إدارة أوباما، خلال مشاركته في الدورة الخامسة للقمة العالمية لريادة الأعمال، والتي انعقدت بمراكش في نونبر/تشرين الثاني.