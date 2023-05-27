وقال البرهان في رسالة وجهها للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن "وجود فولكر بيرتس أصبح مصدر انعكاسات سلبية تجاه الأمم المتحدة"

طالب قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، أمس الجمعة من الأمم المتحدة باستبدال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان، فولكر بيرتس، فيما أعرب غوتيريش عن شعوره بالصدمة

وقال البرهان في رسالة وجهها للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن "وجود فولكر بيرتس أصبح مصدر انعكاسات سلبية تجاه الأمم المتحدة"، وأضاف أن "ما قضاه فولكر بيرتس على رأس البعثة لا يساعد في تنفيذ تفويض يونيتامس (بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان) بالصورة التي تسهم بالوصول لعملية انتقال ناجحة".

من جهته، رد غوتيريش على البرهان قائلاً إنه "يشعر بالصدمة إزاء طلب استبدال بيرتس"، وأردف في تغريدة نشرها المتحدث باسم الأمم المتحدة على تويتر أنه "فخور بالعمل الذي قام به بيرتس"، مؤكداً "ثقته الكاملة" به.

وكان قد شدد بيرتس، على أن "القوات المسلحة بقيادة عبد الفتاح البرهان، والدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، الملقب بحميدتي، أدركا ألا مفر من الجلوس على طاولة المفاوضات لإنهاء الحرب"، وأشار في وقت سابق الجمعة إلى أن "الطرفين أدركا ضرورة فتح حوار سياسي شامل جديد".