السعودية والولايات المتحدة تحثان الأطراف المتحاربة في السودان على مناقشة تمديد الهدنة

وقالت وزارة الخارجية السعودية إن “السعودية والولايات المتحدة تطالبان القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بمواصلة المناقشات للتوصل إلى اتفاق

أفادت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، أنها الرياض والولايات المتحدة تحث الأطراف المتحاربة في السودان على العمل على تمديد الهدنة قصيرة الأجل المعمول بها حاليًا في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان في ساعة مبكرة من صباح الأحد إن “السعودية والولايات المتحدة تطالبان القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بمواصلة المناقشات للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد وقف إطلاق النار المقرر أن ينتهي في 29 مايو”. .

وقالت التصريحات في حين أن التمديد غير كامل سيسمح بتقديم مساعدات إنسانية للشعب السوداني.

حثت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ، اللتان توسطت في وقف إطلاق النار الحالي ، الجانبين على مواصلة الالتزام بالتزاماتهما حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق تمديد قبل 29 مايو. وقع الطرفان إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان في جدة ، حماية وصول المساعدات الإنسانية.

لقي مئات الأشخاص مصرعهم بعد حرب مدن مكثفة وأصيب الآلاف أو فروا بحثًا عن الأمان منذ بدء النزاع في أبريل / نيسان حيث واجه الجيش قوات الدعم السريع شبه العسكرية.