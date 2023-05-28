قادة وزعماء يهنئون الرئيس التركي بفوزه بالانتخابات الرئاسية

قال الرئيس الإسرائيلي اتسحاق هرتسوغ، "أبارك لرئيس تركيا رجب طيب أردوغان فوزه بالانتخابات، أنا مقتنع بأننا سنواصل العمل لتقوية وتوسيع العلاقات".

قدم زعماء وقادة العالم التهاني للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه بولاية ثانية بعد جولة تاريخية حاسمة من الانتخابات الرئاسية.

قال الرئيس الإسرائيلي اتسحاق هرتسوغ، "أبارك لرئيس تركيا رجب طيب أردوغان فوزه بالانتخابات، أنا مقتنع بأننا سنواصل العمل لتقوية وتوسيع العلاقات".

من جهته، هنآ الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لإعادة انتخابه رئيسًا للجمهورية التركية، وأعرب عن اعتزازه بعلاقات الأخوة والتضامن التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين، "مثمنًا مواقفه المبدئية والثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

وقد هنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس التركي بفوزه في الانتخابات الرئاسية، وقال في تغريدة "أخي العزيز رجب طيب أردوغان مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدم ورخاء، ولعلاقات بلدينا القوية مزيدا من التطور والنماء".

بدوره، بعث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برسالة تهنئة للرئيس أردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، فيما هنأ سلطان عُمان هيثم بن طارق الرئيس التركي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة.

كما بعث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون برسالة تهنئة لأردوغان قال فيها "إنه لمن دواعي السرور والغبطة، بمناسبة تجديد الثقة في شخصكم الكريم من قبل الشعب التركي الشقيق، أن أتوجّه إلى فخامتكم أصالة عن نفسي وباسم الشعب الجزائري بأحر التهاني وأصدق التبريكات".

وقدم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التهنئة للرئيس أردوغان بمناسبة فوزه بثقة الشعب التركي وإعادة انتخابه رئيسا، متمنيا للعلاقات العراقية التركية التقدم والازدهار واستمرار أواصر الصداقة والتعاون.

وهنأ الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الرئيس أردوغان بالثقة التي منحها له الشعب التركي الكريم عبر فوزه بالانتخابات.

وقال رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة، في تغريدة "أهنئ أخي فخامة الرئيس بفوزه بدورة رئاسية جديدة. هذا الفوز جاء تجديدا للثقة من الشعب التركي في المشاريع والسياسة الناجحة للرئيس أردوغان التي وضعت بلاده في مصافّ الدول المتقدمة".

وهنأ الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود نظيره التركي بإعادة انتخابه رئيسا للبلاد، وقال شيخ محمود في تغريدة باللغة التركية على حسابه بموقع تويتر "مبروك الأخ والصديق الرئيس أردوغان".

كما هنأ رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد الرئيس التركي بعد فوزه في انتخابات الرئاسة

بدوره، قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إنه يهنئ أردوغان بفوزه بفترة رئاسية جديدة.

وأعلنت الرئاسة الإيرانية بأن الرئيس إبراهيم رئيسي يبارك لأردوغان إعادة انتخابه رئيسا لتركيا، ويعتبر ذلك تجديدا لثقة الشعب التركي به، وقال الرئيس الإيراني "علاقاتنا مع تركيا في المرحلة المقبلة ستتواصل بناء على حسن الجوار والمصالح المشتركة".

كما هنأ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الرئيس أردوغان على إعادة انتخابه التاريخي رئيسا لتركيا، قائلا إن أردوغان دعامة للمضطهدين المسلمين وصوت حي لحقوقهم.

وهنأ رئيس حكومة أفغانستان الملا محمد حسن آخوند، أردوغان، بفوزه في الانتخابات.

دول أوروبية :

هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -عبر تويتر- أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية، قائلا إن هناك تحديات كبيرة ستتغلب عليها فرنسا وتركيا معا.

بدوره، قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إنه يهنئ أردوغان على "فوزه المستحق" بالانتخابات.

وفي روسيا، أعرب الرئيس فلاديمير بوتين عن تقديره لمساهمة أردوغان في تعزيز العلاقات بين روسيا وتركيا.

كما هنا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وأعلن وزير خارجية مالطا جورج ويلا تهانيه القلبية لأردوغان على "الفوز المهم" في الانتخابات التركية.

من جانبه، بعث رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش بتهانيه للرئيس أردوغان والشعب التركي على الفوز الانتخابي في جولة الإعادة الرئاسية.

وفي أميركا الجنوبية، هنأ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو -في تغريدة على تويتر- نظيره التركي بتصدره في انتخابات الرئاسة التركية.

وفاز أردوغان بولاية جديدة -وأخيرة دستوريا- مدتها 5 سنوات بعد حصوله على 52.87% من أصوات الناخبين بجولة الإعادة لانتخابات الرئاسة، بينما حصل منافسه كمال كليجدار أوغلو على 47.13%، وذلك بعد فرز 99% من الأصوات، وفق نتائج أولية.