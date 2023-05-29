موسكو تضع السناتور الأمريكي جراهام على قائمة المطلوبين بسبب تعليق حول مقتل الروس في المعارك

قال جراهام إن كلماته كانت بمثابة إشادة بروح الأوكرانيين في مقاومة الغزو الروسي بدعم من واشنطن.

وضعت وزارة الداخلية الروسية السناتور الأمريكي ليندسي جراهام على قائمة المطلوبين بعد أن أثارت تصريحاته خلال زيارة أوكرانيا غضبا في موسكو، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية يوم الاثنين.

أظهر مقطع الفيديو الذي نشره مكتب الرئيس الأوكراني يوم الجمعة، جراهام خلال اجتماع مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، قائلاً "الروس يموتون" ثم عبارة "أفضل أموال أنفقناها على الإطلاق". فتحت لجنة التحقيق الروسية يوم الأحد تحقيقا جنائيا في تصريحات السناتور. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه "من الصعب تخيل عار أكبر على بلد من وجود مثل هؤلاء أعضاءً في مجلس الشيوخ".

ومع ذلك، تبين أن الفيديو قد تم تحريره. في النسخة الكاملة التي تم إصدارها لاحقًا بواسطة كييف، لا تتطابق العبارتان واحدة تلو الأخرى ويتم قولهما في سياق مختلف. جاء جزء "الروس يموتون" ردًا على قول زيلينسكي إن الأوكرانيين يقاتلون من أجل حريتهم، في حين أن التعليق الثاني حول الأموال جاء أثناء المناقشات حول المساعدة العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة إلى كييف منذ بداية الغزو الروسي.

ورد جراهام، الذي يُعتبر أحد أكبر الداعمين لزيادة المساعدة العسكرية لأوكرانيا على رد فعل موسكو العنيف يوم الأحد بالقول إن كلماته كانت بمثابة إشادة بروح الأوكرانيين في مقاومة الغزو الروسي بدعم من واشنطن. قدمت الولايات المتحدة ما يقرب من 38 مليار دولار من المساعدات العسكرية إلى كييف منذ فبراير 2022.