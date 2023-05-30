بايدن يناقش مع أردوغان بيعه طائرات اف- 16 وانضمام السويد لحلف شمال الأطلسي

تسعى تركيا لشراء طائرات F-16 من الولايات المتحدة، لكن اعترض أعضاء الكونجرس الأمريكي الذي يطالب أنقرة بإعطاء الضوء الأخضر لطلب السويد.

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين هنأه فيه بإعادة انتخابه ومناقشة رغبة أنقرة في شراء طائرات مقاتلة من طراز F-16 ومحاولة انضمام السويد التي تعثرت الى حلف شمال الأطلسي.

أطلع بايدن الصحفيين على فحوى تلك المكالمة وأشار إلى أنه تحدث مع أردوغان وهنأه بفوزه في الانتخابات الرئاسية كم قال إنه "لا يزال معنيا بالعمل على قضية تزويد تركيا بطائرات F-16. أخبرته أننا نريد صفقة مع السويد، لذلك دعونا ننجز ذلك. وعليه فإننا سنعاود الاتصال فيما بيننا".

ورداً على ما إذا كان يتوقع أن يغير أردوغان موقفه من عضوية السويد في الناتو، التي لم توافق عليها تركيا والمجر، قال بايدن إنه "أثار هذه المسألة معه". وأشار الرئيس: "سوف نتحدث أكثر عن ذلك الأسبوع المقبل".

تقدمت السويد العام الماضي بطلب للحصول على عضوية الناتو مع جارتها فنلندا وسط الغزو الروسي لأوكرانيا. بينما انضمت فنلندا إلى التحالف الدفاعي الذي تقوده الولايات المتحدة في نيسان/ أبريل، لم تصدق تركيا على محاولة السويد بسبب إيواء ستوكهولم لمعارضين أكراد، تعتبرهم أنقرة إرهابيين.

وفي الوقت نفسه، تسعى تركيا لشراء طائرات F-16 بقيمة 20 مليار دولار من الولايات المتحدة، لكن تم عرقلة عملية البيع على خلفية اعتراضات من الكونجرس الأمريكي الذي يطالب أنقرة بإعطاء الضوء الأخضر لطلب السويد. ومع ذلك، تدعم إدارة بايدن الصفقة وتحاول إقناع أردوغان بالموافقة على توسيع الناتو.