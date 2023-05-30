مسؤول إسرائيلي كبير : "يوجد ضبابية في المحادثات الأمريكية السعودية بشأن التطبيع مع إسرائيل"

جاء ذلك بعد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز مفاده، أن "الرياض كانت تشترط التطبيع مع إسرائيل على زيادة مبيعات الدفاع الأمريكية والموافقة على برنامج نووي مدني سعودي".

قلل مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، يوم الثلاثاء، من احتمالات إبرام اتفاق تطبيع مع السعودية بوساطة أمريكية، وقال إن إسرائيل "في حالة ضبابية" بشأن أي تقدم دبلوماسي محتمل مع الرياض.

وكان قد زار نظير هنغبي الأمريكي، جيك سوليفان الرياض، في وقت سابق من هذا الشهر، وورد أنه دفع باتجاه إقامة علاقات بين المملكة السعودية واسرائيل.

جاء ذلك بعد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز مفاده، أن "الرياض كانت تشترط التطبيع مع إسرائيل على زيادة مبيعات الدفاع الأمريكية والموافقة على برنامج نووي مدني سعودي".

في حين أن الرياض لم تؤكد ذلك، بدا أن هنغبي فعل ذلك بإخباره لإذاعة الجيش أن "المسؤولين السعوديين رفعوا العلاقات مع واشنطن كجزء من دبلوماسية ثلاثية"، وأشار إلى أن مثل هذه الطلبات تشكل "معضلة أمريكية" في الوقت الحالي.

وقال هنغبي : "أكشف عن هذا لأكون واضحًا في إطار الضبابية الموجود لدينا"، وأضاف "لسنا على علم في الوقت الحالي بما يحدث في المحادثات السعودية الامريكية".

واقترح المسؤول الإسرائيلي أن "أي أسلحة أميركية جديدة للرياض يجب أن تمتثل لالتزام واشنطن بالحفاظ على التفوق العسكري النوعي" الإسرائيلي في المنطقة، وتوقع أن أي برنامج نووي مدني سعودي يجب أن يزيل أولاً اللوائح الأمريكية لمكافحة الانتشار".

وتابع المسؤول الإسرائيلي "عندما يصبح الموضوع ذا صلة بأمن اسرائيل، فان الامريكيين بالتأكيد لن يحرزوا تقدما دون اتصالات وثيقة مع الحكومة الاسرائيلية".