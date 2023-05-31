قالت وسائل إعلام إيطالية، إنه "سيتم فتح تحقيق جنائي في حادثة ضباط المخابرات على متن السفينة في إيطاليا"

أعيد جثمان المواطن الإسرائيلي الذي غرق في بحيرة ماجيوري في إيطاليا خلال حادث قارب، والذي كان عميل استخبارات اسرائيلي سابق، إلى إسرائيل ليل الثلاثاء إلى الأربعاء.

وقالت وسائل إعلام إيطالية، إنه "سيتم فتح تحقيق جنائي في حادثة ضباط المخابرات على متن السفينة في إيطاليا"، وكان مسموحا لـ15 شخصا فقط على متن القارب، وخلال الغرق كان على متنه 25 شخصا. في المقابل أفادت صحيفة "لا رفبليكا" الايطالية أن "عشرة إسرائيليين كانوا على متن القارب تمت إعادتهم بطائرة عسكرية الى إسرائيل".

وقال جيوفاني بوزي، عمدة سيستو كاليندا، المدينة التي وقعت فيها الكارثة: "لا أعرف ما هو سبب الاجتماع على متن السفينة بين ضباط المخابرات الإسرائيليين والإيطاليين. في رأيي ، لا يوجد شيء غير عادي هنا بخلاف مأساة خطيرة. حادث ، مجرد حادث مروع ، ولكن ببساطة حادثة."

وكان قد أفاد تقرير أمس الثلاثاء أن عشرة من عملاء المخابرات الإسرائيلية السابقين كانوا من بين الناجين من كارثة القارب في بحيرة ماجوري الإيطالية.