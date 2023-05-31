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تقرير : رئيس الوزراء القطري يجري محادثات سرية مع زعيم حركة طالبان في أفغانستان

i24NEWS - Reuters

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FILE - Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani, the Deputy Prime Minister and Qatari Minister of Foreign Affairs, at the Sea Palace in Doha, Qatar, on January 13, 2019.
Pool via AP/ Andrew Caballero-Reynolds 2019 ©FILE - Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani, the Deputy Prime Minister and Qatari Minister of Foreign Affairs, at the Sea Palace in Doha, Qatar, on January 13, 2019.

أوضح المصدر أنه "جرى إطلاع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على أمر الاجتماع، وأنها تنسق بشأن كل القضايا التي أثيرت في المحادثات بين الجانبين مع قطر"

أكد مصدر مطلع أن رئيس وزراء قطر أجرى هذا الشهر في أفغانستان، محادثات سرية مع زعيم حركة طالبان، حول سبل تهدئة التوترات مع المجتمع الدولي، فيما يشير إلى رغبة حكام أفغانستان في مناقشة سبل إنهاء عزلتهم.

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وأوضح المصدر أنه "جرى إطلاع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على أمر الاجتماع، وأنها تنسق بشأن كل القضايا التي أثيرت في المحادثات بين الجانبين مع قطر"، بما يتضمن إجراء المزيد من الحوار مع طالبان.

وبحسب المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، فإن "رئيس الوزراء القطري أثار قضايا أخرى مع زعيم طالبان من بينها ضرورة إنهاء الحظر الذي فرضته طالبان على تعليم الفتيات وتوظيف النساء".

والاجتماع الذي عقد في مدينة قندهار الأفغانية في 12 مايو/ أيار بين رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزعيم طالبان هبة الله أخوند زاده، هو أول اجتماع معلن بين زعيم الحركة ومسؤول أجنبي.

ويمثل الاجتماع نجاحا دبلوماسيا لقطر التي انتقدت القيود التي فرضتها طالبان على النساء، بينما استغلت صلاتها القائمة منذ فترة طويلة مع الحركة الإسلامية للسعي لتواصل أكبر من المجتمع الدولي مع كابول.

وقادت الولايات المتحدة حملة لمطالبة حركة طالبان بإنهاء الحظر على تعليم الفتيات وتوظيف النساء وبأن تشمل الحكومة الأفغانية شخصيات من خارج صفوف الحركة.

وتشير تصريحات المصدر إلى أن واشنطن دعمت رفع مستوى المحادثات، بعدما لم تسفر محادثات على مستوى أدنى عن تحقيق نتائج، على أمل التوصل لانفراجة لإنهاء الحظر الوحيد من نوعه في العالم وتخفيف حدة الأوضاع الإنسانية المتردية والأزمة المالية التي تسببت في دفع ملايين الأفغان للجوع والبطالة.

وأحجم البيت الأبيض عن التعليق على المحادثات. ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية ولا سفارة قطر في واشنطن على طلبات للحصول على تعليق، فيما لم تستجب طالبان بعد لطلب للحصول على تعقيب.

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