تقرير : محادثات أمريكية عمانية حول إمكانية التواصل مع إيران بشأن البرنامج النووي

ولم يتم الإعلان عن زيارة مسقط من قبل الولايات المتحدة أو عمان وقال المسؤولون "القضية الرئيسية التي تمت مناقشتها كانت دفعة دبلوماسية جديدة بشأن البرنامج النووي"

أفادت وكالة “اكسيوس” الأمريكية، نقلا عن 5 مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وأوروبيين، أن كبير مستشاري الرئيس بايدن للشرق الأوسط بريت ماكغورك، قام برحلة إلى عُمان في وقت سابق من هذا الشهر لإجراء محادثات مع المسؤولين العمانيين حول التواصل الدبلوماسي المحتمل مع إيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي.

وقالت الوكالة في أبريل / نيسان إن إدارة بايدن ناقشت مع شركائها الأوروبيين والإسرائيليين اقتراحاً محتملاً لاتفاق مؤقت مع إيران من شأنه أن يشمل بعض تخفيف العقوبات مقابل تجميد طهران لأجزاء من برنامجها النووي.

وقال أربعة مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين إن ماكغورك سافر إلى مسقط في 8 مايو / أيار بعد رحلة إلى السعودية مع مستشار الأمن القومي جيك سوليفان وزيارة لإسرائيل لإطلاع رئيس الوزراء نتنياهو على المحادثات الأمريكية في الرياض.

ولم يتم الإعلان عن زيارة مسقط من قبل الولايات المتحدة أو عمان. وقال المسؤولون إن "القضية الرئيسية التي تمت مناقشتها كانت دفعة دبلوماسية جديدة بشأن البرنامج النووي الإيراني بوساطة عمانية".

في نفس السياق، أكد مسؤول إسرائيلي كبير مستخدماً المصطلحات الدبلوماسية للمفاوضات التي تتم من خلال طرف ثالث متفق عليه دون لقاء وجهاً لوجه: “العُمانيون يجرون محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران”.

وأفاد 3 مسؤولين إسرائيليين كبار أن "البيت الأبيض يستكشف من خلال الحكومة العمانية ما إذا كان الإيرانيون منفتحين على اتخاذ خطوات من شأنها وضع بعض القيود على برنامجهم النووي وتهدئة الوضع الإقليمي وماذا يريدون في المقابل".

وقال أحد المسؤولين الإسرائيليين الكبار لموقع أكسيوس: “الأمريكيون يريدون استراحة”، فيما رد متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض على الموضوع وقال: “لا توجد مناقشة أمريكية لاتفاق مؤقت ولا مناقشة لتخفيف العقوبات أو إغلاق قضايا الضمانات”.

وقال دبلوماسي أوروبي رفيع إن “الولايات المتحدة تعمل مع العمانيين في الشأن الإيراني”، فيما وقال المتحدث باسم البيت الأبيض مجلس الأمن القومي إنهم لن يعلقوا على الدبلوماسية الإقليمية “التي تشكل إيران أحد جوانبها”.