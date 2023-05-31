الامارات تنسحب من تحالف بحري أمني بقيادة الولايات المتحدة

يأتي هذا على خلفية تحسن العلاقات مع ايران وزيادة توتر العلاقات مع الولايات المتحدة

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة بصورة مفاجئة اليوم الأربعاء عن انسحابها من تحالف بحري -أمني بقيادة الولايات المتحدة. وهو تحالف إقيم على خلفية التوتر مع ايران الذي ادى في السنوات الأخيرة لعدد من الحوادث التي أسفرت عن استهداف عدد من السفن التي أبحرت في منطقة البحر المتوسط.

وذكرت دولة الإمارات أنها انسحبت من التحالف البحري منذ شهرين. ولم تقدم أية تفسير واضح لقرارها، والذي جاء على خلفية الانفراجة في العلاقات بين دول الخليج، على رأسها السعودية وايران، لكن في الخلفية يوجد تقارير حول توتر بالعلاقات بين ابو ظبي وواشنطن، وخيبة أمل من أن الادارة الأمريكية لم تتصرف بصورة حازمة بصورة كافية وذلك بعد سيطرة ايران على ناقلة النفط التي انطلقت من ميناء دبي بداية الشهر.

القوات البحرية المشتركة (CMF) هي قوة مهمات بمشاركة 34 دولة وهدفها المعلن هو دفع الأمن في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر، وايضا العمل ضد المسلحين أو القرصنة في هذه المنطقة- في المسارات البحرية التي يمر منها عدد كبير من ناقلات النفط العالمية، وهذا ضروري بالنسبة للأسواق العالمية. اسرائيل ليست عضوا في التحالف، لكنها تتعاون معه وتشارك في تدريباته، ويقع مقر التحالف في البحرين، بجوار الأسطول الخامس الأمريكي.

وزارة الخارجية الاماراتية اعلنت صباح اليوم انه نتيجة من الفحص المتواصل لأسلوب التعاون الفعال بين جميع الشركاء (في التحالف) ، سحبت الإمارات العربية المتحدة عضويتها في القوات البحرية المشتركة قبل شهرين".وأضافت أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل التزامها بتعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط - من خلال الوسائل الدبلوماسية - وضمان سلامة الملاحة على أساس القانون الدولي.ولم تستجب البحرية الأمريكية الى طلب رويترز بالتعليق على قضية انسحاب الامارات من التحالف.