وزير الأمن الإسرائيلي يجتمع مع قائد القيادة المركزية الأمريكية لمناقشة تمرين للجيش الإسرائيلي

زار كوريلا إسرائيل للتباحث مع غالانت حول "تطوير التحديات الإقليمية" مع التركيز على التهديد الإيراني.

التقى وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، مساء أمس الثلاثاء، بقائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل "إريك كوريلا" لإطلاعه على إطلاق تمرين "اليد الحازمة" للجيش الإسرائيلي.

وبحسب بيان رسمي، فإن التدريبات تحاكي "تهديدًا متعدد الجبهات" لإسرائيل.

وجاء في البيان أن "الوزير غالانت أثار أيضا أهمية التدريبات المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وفي زيادة تعميق التعاون بين الجيشين والمؤسسات الدفاعية المعنية".

وشدد الوزير غالانت، الذي استضاف كوريلا في مقر الوزارة في إسرائيل، "على أهمية مشاركة الولايات المتحدة في ضمان الاستقرار وتوسيع دائرة السلام في الشرق الأوسط".

كما قدم الوزير ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرزي هاليفي الإنجازات العسكرية الإسرائيلية لعملية "الدرع والسهم" الأخيرة في غزة، "بما في ذلك القضاء على كبار قادة منظمة الجهاد الإسلامي".

في الشهر الماضي، زار كوريلا إسرائيل للتباحث مع غالانت حول "تطوير التحديات الإقليمية" مع التركيز على التهديد الإيراني.