نتنياهو لرئيس باراغواي المنتخب: أرحب باعتزامكم إعادة سفارة باراغواي إلى القدس

رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باعتزام الرئيس المنتخب سانتياغو بينيا إعادة سفارة باراغواي إلى القدس فور افتتاحها في أغسطس القادم.

رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باعتزام الرئيس المنتخب سانتياغو بينيا إعادة سفارة باراغواي إلى القدس فور افتتاحها في أغسطس القادم.

وكان رئيس الوزراء نتنياهو قد تحدث مساء أمس (الثلاثاء) مع رئيس باراغواي المنتخب وهنأه على فوزه في الانتخابات.

وأعرب الزعيمان عن التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية بين إسرائيل وباراغواي وأشارا إلى أن هذا من شأنه أن يعزز المبادرات الاقتصادية والنمو والازدهار لكلا البلدين.

واتفق الزعيمان على الاجتماع قريبا ومناقشة التعاون الاقتصادي بين البلدين.